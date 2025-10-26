Universidad de Chile se reforzó con Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez en el período de mercado de invierno, dejando un cupo desierto, el cupo que iba a ser para Eduardo Vargas.

Todos daban por hecho a Turboman en la U, pero una serie de desencuentros, terminaron con el delantero en Audax Italiano, algo que aún le sigue dando vueltas a los azules.

En la previa del Clásico Universitario, el director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez se refirió a este sensible episodio.

“Tenía que llegar ahora; si llega el próximo año, está bien, que venga”, aseguró dando cuenta que no hay rencillas entre la dirigencia y el atacante, es más, el directivo deja en claro la intención de que vuelva a vestir la camiseta de la U.

“Él nos dio un gran título, fue figura consular de esa Sudamericana. Por mi parte, las puertas están recontraabiertas. No está pasando por un buen momento, pero tiene la calidad suficiente para estar en la U tranquilamente”, aclaró.

Juan Pablo Pavez le abre las puertas de la U a Eduardo Vargas.

¿Sigue Gustavo Álvarez en la U?

Juan Pablo Pavez también se refirió a la continuidad del entrenador Gustavo Álvarez- “Filtrar algo a estas alturas del año me parece pésimo, pero yo estuve la semana pasada con el profe y lo veo súper motivado. Ha hecho un gran trabajo y ojalá lo termine con la Copa Sudamericana”, cerró.