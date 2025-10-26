Universidad de Chile quedó con un hombre más a partir del minuto 52 por la expulsión de Gary Medel. Cualquier hincha azul se ilusionó con que se le abría el partido, sin embargo, esto no ocurrió, y fue la UC la que se quedó con el partido con gol de Alfred Canales.

La derrota fue inesperada considerando la superioridad numérica y porque Gustavo Álvarez echó mano a gran parte de su equipo titular, por lo mismo, hay molestia en la fanaticada laica.

Uno que no se guardó nada, fue el relator José Pepe Ormazábal, que conversó con BOLAVIP afirmando que “el técnico de la U le regaló el partido a la Católica, le dio todas las facilidades al rival para que haga su juego, la U tuvo uno más, Álvarez se equivoca al jugar con equipo alternativo, lo regala y es una falta de respeto para los hinchas azules”.

El relator se hace una pregunta sí mismo “¿Quiso guardar jugadores? ¡de que estamos hablando! si el partido es el próximo jueves, cómo no va a estar preparado este equipo para jugar cada cinco días, me parece realmente impresentable”, indicó.

Agregando que “la U pierde ante la Católica, porque Álvarez le regaló el partido, nunca leyó bien el partido, Garnero desde la banca el partido”.

José Pepe Ormazábal le cayó con todo a Gustavo Álvarez

Pepe Ormazábal cree que Gustavo Álvarez cumplió un ciclo en la U

“Si la U no logra llegar a la final, Álvarez debe marchar, cumplió un ciclo y no respondió a las expectativas, sin opción de ser campeón y quedando eliminado de la Copa Sudamericana, debe agarrar sus maletas”, cerró el histórico relator.