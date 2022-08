Universidad de Chile vive momentos complicados adentro y afuera de la cancha. Y es que la noticia sobre la inclusión de Mauricio Etcheverry como el nuevo asesor de Azul Azul para temas logísticos acerca del tema estadio no cayó tan bien en los hinchas del club.

Recordar que Etcheverry es la ex mano derecha de Sergio Jadue cuando este fue presidente de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) y el ex dirigente de Deportes La Serena había sufrido cargos por no haber justificado una cifra de los $117 millones en viáticos y otros retiros, la cual fue rechazada.

Uno de los que alzó la voz fue Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul que ingresó tras la salida de Daniel Schapira de la concesionaria que maneja los hilos de la institución laica, quien se mostró en conversación con Deportes Agricultura sorprendido por la noticia y confesó que se enteraron por la prensa.

"Yo primero necesito hablar para comunicarles que lo hemos hablado de forma interna los cuatro directores porque nos enteramos por la prensa, hay un problema de forma que no debiese suceder en un club como la U, de enterarse por la prensa. De fondo, lógicamente hay una desconexión total con la gente, yo voy a opinar del Sr Etcheverry porque no tengo una opinión más la que he leído en la prensa, pero si siento que hay una desconexión total y externalizar una función de una persona que es dirigente de otro club, no nos parece", comenzó diciendo Pavez.

Etcheverry sigue manteniendo relación con Jadue | Foto: Archivo

"No teníamos ninguna información para el asesor de Universidad de Chile, es absolutamente una noticia nueva para nosotros. Solo sabíamos que estaban buscando un asesor para ciertos temas, pero no se plantearon nombre ni alternativas", agregó.

"Son cosas que llaman la atención y a nosotros nos encantaría de tomarlas en conjunto. Nosotros estamos en otro club, otra forma, las formas son válidas y no quiero descalificar ninguna pero la discusión y llegar a acuerdo también es importante, más para una institución como la U", finalizó la entrevista.