Universidad de Chile vive horas claves por lo que es su futuro en la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ están expectantes al fallo de la CONMEBOL tras lo que fue su partido cancelado ante Independiente de Avellaneda tras la barbarie ocurrida en Argentina, en la llave de octavos de final.

Ante lo que puede ser esta resolución, el periodista nacional Cristián Arcos ocupó su micrófono en el programa ‘Los Tenores de la tarde’ en Radio ADN y señaló que ambos equipos deberían ser sancionados, pero que desde lo deportivo, todo daría indicar que debería pasar Universidad de Chile a la próxima fase.

“Yo creo que van a ser sancionados ambos, pero no con sanciones iguales, creo que la U va a tener alguna sanción, pero creo que deportivamente debería pasar la U”, parte indicando Arcos.

A pesar de que las pruebas han sido contundentes, el ‘Tenor Escritor’ no se fía para nada de lo que puede ser esta resolución de la CONMEBOL, teniendo en consideración la reputación de esta y también, del importante peso de un club como Independiente en este tipo de casos.

En la U esperan por el fallo de CONMEBOL | Foto: Photosport

“Pero yo no me confío para nada, estamos hablando de la CONMEBOL, que no es particularmente ecuánime siempre, estamos hablando de mucho lobby, de mucho poder, estamos hablando de un equipo inmenso a nivel continental como Independiente”, remarca.

Concluyendo, Arcos también explica que la Universidad de Chile también tiene ciertos antecedentes menores que podrían complicar en algo una resolución, pero que de no existir sorpresas y si se sigue todo dentro de los marcos legales, la U debería avanzar a cuartos de final.

“Además, que la U también tiene antecedentes, también hay temas con la U, así que tampoco me confiaría tanto, yo creo que pasa la U (a la próxima fase) pero pongo ahí el interrogante”, cerró.