En Universidad de Chile se viven días de tensión. El equipo de Gustavo Álvarez espera el fallo de la Conmebol tras los incidentes frente a Independiente en la Copa Sudamericana 2025, mientras al mismo tiempo debe alistar la Supercopa de Chile ante Colo Colo.

La coincidencia en el calendario puso en aprietos a los azules, que debería afrontar estas dos competencias en paralelo y sin margen de error.

El campeón de Primera División y el ganador de la Copa Chile se deberán ver las caras en la Supercopa | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

La opción más drástica de la U: juveniles ante Colo Colo en la Supercopa

En ese contexto, la dirigencia universitaria comenzó a analizar alternativas para resolver este escenario de sobrecarga, priorizando el certamen continental y resguardando el estado físico de sus principales figuras.

Según informó La Tercera, en caso de que el Romántico Viajero avance en el certamen internacional, la dirigencia evalúa una medida radical: presentarse con un equipo juvenil en la Supercopa contra el Cacique, priorizando así el torneo continental y resguardando a sus principales figuras.

Esta alternativa no tendría nada contentos a TNT Sports, dueño de los derechos televisivos del fútbol chileno, que esperaba contar con un clásico estelar para su parrilla.

De esta forma, todo queda supeditado al fallo de la Conmebol y a la decisión final del club, que podría marcar un precedente en el fútbol chileno.