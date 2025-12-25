Universidad de Chile ya se empieza a preparar para lo que es su 2026, en donde los ‘Azules’ esperan poder oficializar muy prontamente a su nuevo entrenador para el año que se avecina, en la que todo da a indicar que Francisco Meneghini será el nuevo DT.

Ante esta situación, el ex jugador y entrenador, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ de PicadoTV, en la que comentó lo que sería el inminente arribo de ‘Paqui’ a la banca de la U, de la que pone dudas.

“No tiene títulos y ni grandes campañas, es un técnico prometedor y joven… ¿hasta que edad será joven? ¿cuántas posibilidades tiene en otros equipos para ver tu calidad?”, parte señalando Borghi.

Agregando a esto y a pesar de su corta experiencia, el ‘Bichi’ espera que Meneghini pueda tener un gran rendimiento dirigiendo en la Universidad de Chile, en la que le avisa desde ya que será un desafío demasiado complejo por las ambiciones del club.

Borghi pone dudas por Meneghini | Foto: Photosport

“Yo no sé, hay que verlo en cancha, ojalá le vaya bien, todo es riesgo, para mí es un riesgo que él llegue a un club grande y tenga estas obligaciones este año, si lo va hacer”, remarca.

Finalmente, Borghi indica que uno de los puntos que le costará a ‘Paqui’ Meneghini en la U es la incorporación de jugadores jóvenes dentro del equipo, algo que realizaba con constancia en O’Higgins de Rancagua, pero que en la U sin duda esto será algo más complejo por una importante razón.

“Los jugadores no los saca el técnico del primer equipo, solo los sube, O’Higgins tiene esa gran virtud de tener muchos chicos jóvenes. ¿La U lo podrá hacer? la U no es un lugar para poner a 4-5 jóvenes juntos, no lo es, estás obligado a ir por el campeonato. Con chicos se juega bien, con grandes se gana un campeonato”, cerró.

En Síntesis