Universidad de Chile contempló un inesperado retorno a mediados de 2025, pero decidió desechar dicha opción en el mercado de fichajes. ¿La razón? No se aventuró a ejecutar su cláusula de salida.
Ante ello, el cuadro azul buscó otras alternativas y el jugador en cuestión se mantuvo en su club, aunque ya se prepara para cambiar de rumbo: Rodrigo Ureña tiene prácticamente definido su nuevo destino.
Según reportan desde Colombia, el mediocampista de 32 años no continuará en Universitario de Deportes y afina su arribo a Millonarios. Está en los últimos procesos para concretar el negocio.
Así lo señaló el periodista Gustavo Peralta en X, indicando: “Está cerca de darse el traspaso de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia, pero aún faltan algunos pasos formales”.
En dicha línea sobre el seleccionado chileno, agregó: “Aún no se ha ejecutado la cláusula de salida de Rodrigo Ureña. No se firmó nada todavía. Repito: está cerca de darse“.
¿Por qué Rodrigo Ureña no volvió a Universidad de Chile?
Cabe consignar que el volante mencionado fue considerado por Azul Azul a mediados de 2025, pero en su lugar terminó firmando Sebastián Rodríguez: este último incurrió en un menor gasto para la directiva laica.
Durante la reciente temporada, Rodrigo Ureña disputó una totalidad de 30 compromisos. En ellos, entregó tres asistencias: fue clave en el título de Universitario de Deportes.
