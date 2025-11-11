El mediocampista chileno Rodrigo Ureña, que actualmente milita en Universitario de Deportes, se ha consolidado como uno de los grandes referentes del elenco crema en los últimos años, donde ya ha levantado cinco títulos locales.

Su juego inteligente y su polivalencia en el mediocampo le han permitido destacar tanto en torneos locales como internacionales, convirtiéndose en una pieza clave para el club incaico.

El formado en Unión Española tiene contrato vigente con la U de Perú hasta el 31 de diciembre de 2026; sin embargo, no le cierra la puerta a partir hacia otra institución. En Chile, su nombre ya había sonado en su momento como posible refuerzo de Universidad de Chile, generando expectativa entre los hinchas azules.

Rodrigo Ureña entrenando en la Seleccion Chilena previo al partido contra Argentina | FOTO: Javier Torres/Photosport

Rodrigo Ureña habla de su futuro en Perú: ¿y si lo llama la U. de Chile?

En ese contexto, durante un diálogo con el programa Fuego Cruzado, el volante chileno encendió las alarmas en el país vecino al lanzar un inesperado comentario sobre su futuro.

“Yo tengo contrato vigente con Universitario. No sé qué pasará el próximo año. Hoy estoy bien, tranquilo y con ganas de volver a ser campeón”, partió diciendo.

“Me he transformado en un obsesivo por ganar y estoy concentrado en seguir haciendo historia, ya sea en la ‘U’ o en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora; toda mi carrera ha sido así“, sentenció.

En síntesis:

Rodrigo Ureña, figura de Universitario de Deportes y exvolante de Universidad de Chile, dejó abierta la puerta a un posible cambio de club de cara al futuro.