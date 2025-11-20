Universidad de Chile pudo contemplar un retorno a mediados de 2025, pero se inclinó por otra opción en dicho mercado de fichajes. El cuadro laico no se la jugó y desistió de ejecutar una cláusula de salida.

¿De quién hablamos? Ese es el caso de un jugador que representó a la Selección Chilena en los últimos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas y es referente en un gigante peruano. Su nombre es Rodrigo Ureña.

El mediocampista de 32 años estuvo en el radar de los azules para el libro de pases invernal, pero la directiva estudiantil optó por incorporar a Sebastián Rodríguez al plantel profesional.

Ante ello, el volante chileno se mantuvo en Universitario de Lima y esperó por el llamado de otros clubes para continuar su carrera en 2026. En dicha misión, ya encontró un equipo interesado.

¿De quién se trata? Olimpia de Paraguay está tras sus pasos. Según señaló Denganche, el seleccionado nacional está en la órbita del conjunto de Asunción para sus siguientes desafíos.

Rodrigo Ureña interesó en Universidad de Chile: ahora está en carpeta de Olimpia. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile no lo quiso: el futuro de Rodrigo Ureña

La información entregada alude a que el elenco paraguayo está atento al futbolista en cuestión, pero hay un importante problema: su situación financiera. No es la mejor.

“Olimpia, que no pasa por su mejor momento económico ni deportivo, está buscando un volante central y ha hecho consultas por el préstamo de Rodrigo Ureña. Están interesados en él, pero aún no hay nada concreto”, se indicó.

“Le queda un año de contrato con la U. Un préstamo no tendría mucho sentido. Para que a la U le resulte apetecible dejarlo ir, tendría que ser por una muy buena venta“, cerró el medio.

En resumen: