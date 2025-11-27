Universidad de Chile sigue planificando su plantel para la próxima temporada, donde busca reforzarse de cara a la Liga de Primera 2026 y una eventual participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La búsqueda de jugadores jóvenes y con carácter ha sido una prioridad de la dirigencia de Azul Azul en los últimos mercados y esta vez no sería la excepción.

En este escenario, Lucas Romero, volante paraguayo de 23 años que actualmente milita en Recoleta FC de Paraguay, aparece como uno de los nombres que podría sumarse al Romántico Viajero, aportando dinámica, presión y juego asociado en el mediocampo.

Lucas Romero vistiendo la camiseta de su actual club | FOTO: Instagram

Lucas Romero le cuenta a los hinchas de la U cuáles son sus cualidades

En exclusiva con Bolavip Chile, el seleccionado guaraní contestó el teléfono y se refirió a su estilo de juego y a su posible arribo al Centro Deportivo Azul (CDA).

¿Cómo has tomado esta opción de poder venir a la Universidad de Chile?

“Bueno, la verdad que todavía no está nada concreto, pero están analizando ahí, están viendo las opciones que tenemos y en estos días vamos a ver si se da la transferencia o vamos a ver, cuando sale recién puedo hablar del club, todo eso y vamos a ver si sale”.

Pero, ¿Igual lo consideras importante, pese a tu edad?”

“Claro que sí, estamos trabajando para eso, así que estamos metiéndole, vamos a ver qué nos deparaba nuestro futuro y a meterle con todo”.

¿Cómo juega Lucas Romero? ¿Es de los mediocampistas con garra o es más técnico?

“Soy un poquito más técnico, también le meto un poco de garra ahí, sus características de posesión vamos a decirle, así que le meto también garra como todo paraguayo”.

