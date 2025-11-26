La Universidad de Chile sigue avanzando en la planificación de su plantel para la temporada 2026 y, mientras define salidas, también acelera gestiones para asegurar refuerzos que le den un salto de calidad al equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

En ese escenario, el nombre de Lucas Romero, mediocampista paraguayo de 23 años y seleccionado absoluto, irrumpió con fuerza en las últimas horas como una opción concreta para reforzar el mediocampo azul.

El jugador, perteneciente a Recoleta FC, viene de consolidarse en el torneo guaraní y recientemente sumó minutos con su selección en el amistoso FIFA disputado ante México, lo que elevó aún más su valoración en el mercado.

Lucas Romero también ha llamado la atención del fútbol brasileño | FOTO: Instagram

En la U se ilusionan con fichar a Lucas Romero

La U, en los últimos mercados, ha priorizado incorporar futbolistas con proyección internacional, margen de crecimiento y, sobre todo, versatilidad táctica. En esa línea, Romero calza a la perfección con el perfil buscado.

Aunque su posición natural es la de volante de contención, también puede adaptarse como zaguero central, lo que ofrece al cuerpo técnico alternativas importantes en un plantel que aspira a clasificarse a la Copa Libertadores.

En el mediocampo, Romero destaca por dar continuidad a la circulación, tener una buena primera entrega y contar con la capacidad de conducir para ganar metros. A ello se suma una presencia física determinante —mide 1,89 metros— que le permite imponerse en los duelos, ganar segundas pelotas y aportar una capa adicional de solidez en escenarios de alta fricción, un aspecto donde la U ha mostrado falencias en distintos tramos de la temporada.

Algunas jugadas de Lucas Romero: