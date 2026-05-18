La derrota ante Cobresal por la cuenta mínima volvió a encender las alarmas en el Centro Deportivo Azul y a evidenciar los problemas que arrastra Universidad de Chile en la zona de finiquito.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico exdefensor universitario y mundialista en Francia 1998, Cristián Castañeda, desmenuzó el actual momento del Romántico Viajero, apuntó a la alarmante falta de gol y candidateó a un delantero de elite para cambiarle la cara al club.

Para el “Scooby”, el tropiezo en las alturas de El Salvador significó el retorno a los vicios que el equipo ha mostrado en pasajes anteriores del torneo. El exlateral analizó que el trámite se complicó cuando el rival logró golpear en un momento clave.

“Lo que pasa es que, al final, cuando estás en una situación así donde te encajan en un ángulo, ya no hay nada que hacer. No mereció perder, pero volvimos a lo de antes”, lamentó, apuntando a que a la escuadra laica “le cuesta hacer muchos goles”.

Castañeda profundizó en el diagnóstico y aseguró que la falta de contundencia ofensiva es un problema estructural que Universidad de Chile arrastra desde hace varias temporadas. “Yo sigo insistiendo que a la U hace años que le pena un delantero de categoría”, disparó de forma tajante. Según su visión, el equipo no solo requiere un finalizador, sino un atacante con variantes: “Más que un tipo que haga goles, que le dé peso, jerarquía”.

El factor Colo Colo en la lucha por el torneo

Al ser consultado por la ventaja de 10 puntos que ostenta Colo Colo en la cima de la tabla de posiciones, el mundialista reconoció la complejidad del panorama, aunque evitó dar la lucha por terminada. “Son 10 puntos de ventaja, es mucho… Nunca hay que perder la esperanza, pero desde el principio te lo dije: Colo Colo no juega a nada, no juega Copa internacional, no tiene otra cosa de qué preocuparse que del campeonato. Va a ser difícil”, advirtió, destacando que mientras el archirrival tiene un foco único, a la “U” le sigue costando el doble marcar diferencias en el arco contrario.

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Cristián Castañeda se esperanza con la posible llegada de Alexis Sánchez a la U.

¿Alexis Sánchez es la solución para la U?

Ante la gran interrogante de si la dirigencia debe jugársela por entero para concretar el retorno de Alexis Sánchez al país, Castañeda no dudó en candidatear al “Niño Maravilla” como el revulsivo ideal para el ataque laico. “Yo no sé en qué categoría, pero sí serviría mucho. No cabe duda de que Alexis puede darle un plus al equipo. Yo no creo que esté en ‘vaca sagrada’, para mí puede ser un aporte”, aseguró el histórico azul.

Pese a su entusiasmo con la idea de ver al tocopillano liderando la ofensiva en el plano local, el “Scooby” fue realista respecto a las complejidades de la operación y traspasó la responsabilidad al deseo del propio jugador. “Ya creo que no depende de la U en este momento, depende más de decisiones de parte de Alexis”, concluyó, dejando en claro que el fichaje del atacante histórico de la Roja es el gran sueño que podría cambiar el destino del proyecto deportivo universitario.