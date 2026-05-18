¿Steffan Pino a la U o el gol de Arturo Vidal a Ñublense? Carlos Caszely elige el golazo del fin de semana

El 'rey del metro cuadrado' elige entre Steffan Pino y Arturo Vidal al autor del mejor gol del fin de semana en la Liga de Primera.

La jornada de día domingo en la Liga de Primera 2026 dejó como gran ganador a Colo Colo, equipo que venció en el Estadio Monumental a Ñublense por 6-2, mientras que el gran perdedor fue Universidad de Chile que cayó en el norte del país por la cuenta mínima ante Cobresal.

En la caída de los azules ante los nortinos se produjo un verdadero golazo de Steffan Pino, quien de pelota detenida clavó un zapatazo inatajable para Gabriel Castellón quien solo pudo ver el balón entrar en el ángulo.

En el Monumental, por otro lado, Arturo Vidal se recuperó de un autogol y después clavó un zurdazo que Nicola Pérez no pudo atajar. Finalmente, terminó siendo una goleada monumental para los albos.

Vidal anotó un golazo ante Ñublense. | Foto: Photosport

¿Cuál gol fue mejor? Carlos Caszely, histórico de Colo Colo y el fútbol chileno, se inclina por el gol del King: “Lejos. El gol de tiro libre es pelota detenida, el de Arturo Vidal es con pelota en juego”, dijo en conversación con Bolavip.

“No se puede discutir, pero es a pelota detenida. El borde interno de Vidal fue magnífico. Los dos fueron golazos, pero para mí el de Vidal está un peldaño más arriba”, complementó sobre su elección.

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Más allá de las palabras del ídolo del fútbol chileno, lo cierto es que ambos fueron golazos y ayudaron a sus equipos a lograr los tres puntos. En el caso de la U, se aleja de la punta, mientras que Colo Colo se consolida como único líder.

En síntesis

Arturo Vidal anotó un golazo de zurda en la goleada 6-2 ante Ñublense en el Monumental.

El exjugador Carlos Caszely eligió el gol del mediocampista albo por sobre el de Steffan Pino.

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