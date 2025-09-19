Universidad de Chile tuvo su primer duelo dentro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ igualaron sin tantos ante Alianza Lima en suelo peruano.

Tras lo que fue este partido, el defensor azul Fabián Hormazábal habló con la prensa y desmenuzó lo que dejó este encuentro, en la que se va con un sabor amargo, en la que siente que pudieron haberse quedado con la victoria tras el contexto del partido.

“Un partido muy difícil, sabíamos que íbamos a ser un partido muy complicado, ellos con su gente y en su cancha, pero conseguimos un empate por cómo se dio, con uno demás, nos quedamos con gusto a poco, por ahí pudimos hacer un gol”, parte señalando Hormazábal.

En esa línea, el ‘Fabi’ agrega que la Universidad de Chile tendrá la gran misión de poder meterse a la fase de los cuatro mejores en condición de local, en un contexto distinto, lejos del Estadio Nacional y sin su público.

“La llave queda abierta, nos toca de local, sin nuestra gente, en otra cancha, pero es lo que nos toca, lo vamos afrontar de la mejor manera y tratar de quedarnos con la llave”.

“Siempre vamos a tener el apoyo de nuestra gente, sea donde sea, esta vez no nos van a poder apoyar dentro de la cancha en el estadio, pero sabemos que contamos con el apoyo de ellos en Chile”, remarcó.

Hormazábal alzó la voz tras la igualdad de la U | Foto: Photosport

Hormazábal llama al trabajo para la vuelta

Pensando en el duelo de vuelta, el ‘Rayo’ dejó más que claro que debe existir un importante trabajo dentro del equipo pensando en el compromiso que se disputará en Chile, en la que corregir ciertos puntos, será crucial.

“Creo que son cosas a trabajar, por ahí también lo individual, un uno contra uno o una pared, pero son cosas que vamos a trabajar esta semana, tenemos una semana para trabajar el partido de vuelta”, apuntó.

Finalmente, Hormazábal indicó que dentro del equipo sin duda que la Copa Sudamericana es un importante objetivo, por el cuál lucharán poder llegar lo más lejos posible y además, avisa que se mantendrán en la lucha por el título nacional.

“Estamos ilusionados y también con el torneo, matemáticamente aún tenemos opciones y vamos a pelear hasta lo último en el torneo y en la copa”, cerró.