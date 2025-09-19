Universidad de Chile no pudo en su visita a Alianza Lima por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana. El conjunto laico empató 0-0 en el Estadio Alejandro Villanueva.

Si bien el elenco azul tuvo un jugador más desde la expulsión de Carlos Zambrano en el minuto 64, no pudo romper el cero en territorio peruano. Un hecho que fue lamentado por una figura del plantel.

¿Su nombre? Matías Zaldivia. En conversación con la transmisión oficial de la CONMEBOL, el defensor de 34 años expresó su desazón por no haber aprovechado la ventaja numérica.

“Por ahí nos queda la espina de haber hecho un gol de visitante y llevar la victoria a casa, que es muy importante. Estos partidos son parejos, hasta la expulsión fue de ida y vuelta”, comenzó señalando.

En dicha línea, el crack de U. de Chile agregó: “Somos dos equipos que juegan muy bien a la pelota. El jueves va a hacer lo mismo. A descansar y preparar el jueves que viene“.

Matías Zaldivia abordó el empate sin goles entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Créditos: Photosport)

El punto desfavorable para Universidad de Chile

Finalmente, el patrón de la retaguardia azul se refirió al compromiso de vuelta. Se jugará el jueves 25 de septiembre, sin público, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Comenzará a las 21:30 horas.

“Para nosotros nuestra gente es muy importante. Más de local, nos hacemos sentir mucho, pero bueno, nos toca jugar sin público y en otra cancha, pero tenemos que acatar”, expresó.

“Vamos a tener que ir a jugar a Coquimbo y pasar esta fase, que va a ser muy complicada“, cerró.