Tras no ser considerado ante Antofagasta por Copa Chile, esta vez el DT argentino volverá a darle una oportunidad al mediocampista.

Universidad de Chile tendrá una novedad en su convocatoria para enfrentar a Cobresal por la fecha 27 de la Liga de Primera. Fernando Gago decidió volver a considerar a Javier Altamirano, quien había quedado fuera de la citación ante Deportes Antofagasta el pasado jueves por Copa Chile.

El regreso del mediocampista también responde a una baja importante en el plantel azul: Maximiliano Guerrero quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá estar frente a los mineros. Ante ese escenario, el entrenador argentino vuelve a darle una oportunidad a Altamirano, quien buscará ganarse un espacio entre los considerados del elenco estudiantil.

Ante los de El Salvador, la U necesita conseguir una victoria para mantener viva su ilusión de pelear por el título, aunque también deberá estar pendiente de lo que ocurra entre Colo Colo y Ñublense en Chillán. Los azules necesitan que el Cacique empate o pierda para seguir con opciones de alcanzar el campeonato.

Los citados por Fernando Gago en Universidad de Chile

A qué hora juega Universidad de Chile vs. Cobresal

El encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal se disputará este domingo, desde las 15:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.