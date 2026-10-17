Alarma en el CDA: el nuevo problema físico que complica a Fernando Gago en la U

Una nueva molestia física obligó a uno de los jugadores de la U a entrenar diferenciado a días de la revancha ante Deportes Antofagasta por Copa Chile.

Universidad de Chile recibió una nueva complicación física a pocos días de enfrentar a Deportes Antofagasta por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. El equipo dirigido por Fernando Gago sigue atento a la evolución de sus jugadores, luego de que se conociera un problema físico que podría afectar la planificación del plantel ante los Pumas.

Según dio a conocer Emisora Bullanguera, Javier Altamirano entrenó de manera diferenciada debido a molestias en la cadera. Por ahora, los próximos días serán claves para determinar cómo evoluciona el volante y si podrá estar disponible para el encuentro.

La situación genera preocupación en el CDA, especialmente considerando la importancia del partido para los azules, que buscarán revertir la llave tras caer por 2-0 en el duelo de ida disputado en el estadio Calvo y Bascuñán.

Una molestia en la cadera complica a Javier Altamirano (Photosport).

La U recupera jugadores, pero espera por Altamirano

En medio de esta nueva preocupación, Fernando Gago también recibió noticias positivas en los últimos días: Octavio Rivero y Lucas Barrera ya están recuperados y disponibles para volver a la consideración del cuerpo técnico.

Sin embargo, la presencia de Altamirano ante Deportes Antofagasta todavía está en duda. Su evolución durante las próximas jornadas será determinante para saber si podrá sumarse al plantel de Universidad de Chile de cara a una revancha en la que los azules necesitan ganar para seguir con vida en la Copa Chile.