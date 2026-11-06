Fernando Gago explica por qué dejó fuera a Javier Altamirano de la convocatoria de la U: “Lo he dicho siempre”

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago rompió el silencio por la ausencia de Javier Altamirano.

Universidad de Chile consiguió revertir su llave ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile, en la que se impuso por 4-0 ante los ‘Pumas’ y logró avanzar a las semifinales de la competencia nacional, en la que espera a su próximo rival.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador azul Fernando Gago conversó con la prensa y fue consultado sobre su decisión de marginar a Javier Altamirano de la convocatoria, en la que dejó su clara respuesta al respecto.

“Yo lo he dicho siempre, me baso en cómo entrenan los futbolistas, en tratar de entender las características que tenemos para enfrentar a cada rival”, parte señalando Gago.

Agregando a esto, el estratega del ‘Romántico Viajero fue muy claro que en el duelo ante Deportes Antofagasta no creyó necesaria la citación de Altamirano y optó por Gonzalo Reyna, a quien lo veía como más chances de poder ingresar por sus características.

Altamirano no fue citado en la U | Foto: Photosport

“En el partido pasado quedó Gonzalo Reyna afuera, hoy creíamos que era un partido (para él) si no podíamos abrir, de encontrar una ocasión de uno contra uno, como sus características”, declara.

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Finalizando, Gago no escandaliza con su decisión, en la que deja el mensaje que cada uno de los jugadores debe estar preparado para estar o no en la convocatoria de la Universidad de Chile e indica que todos son importantes en esta recta final del año.

“Necesito de todos, van a existir momentos en el que estarán convocados y otros estarán afuera, hasta el ‘Chelo’ Díaz quedó afuera de una convocatoria, entonces necesito de todos y ese es el compromiso que tienen los jugadores y lo demuestran”, cerró.