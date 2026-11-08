El partido entre la U y Cobresal no será transmitido por televisión por ninguna señal de TNT Sports.

Universidad de Chile enfrenta este domingo a Cobresal por la Fecha 27 de la Liga de Primera, en un encuentro que no tendrá transmisión por TV. Los azules están obligados a vencer a los mineros para mantener viva la ilusión de seguir peleando por el título, a la espera de que Colo Colo tropiece ante Ñublense en Chillán.

En cuanto a la transmisión del cotejo que se disputará en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, el canal oficial de la transmisión determinó que el partido no será televisado por ninguna señal de TNT Sports y que sólo podrá ser visto a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

Cómo ver Universidad de Chile vs. Cobresal en HBO Max

Cómo acceder a TNT Sports en HBO Max

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