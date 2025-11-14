O’Higgins de Rancagua se prepara con todo para lo que es esta recta final del torneo nacional, en la que el conjunto ‘Celeste’ luchará con todo en estas últimas tres fechas por conseguir quedarse con el Chile 2 y decir presente en la Copa Libertadores 2026.

En las últimas horas, el defensor y capitán, Juan Ignacio Díaz conversó con el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y abordó lo que será el próximo desafío en el torneo ante la Universidad de Chile, un rival directo en lo que es esta lucha de competencias internacionales.

“Coquimbo se fue para arriba, ahora quedamos varios equipos peleando por el Chile 2, nosotros cada partido lo vivimos como una final y ojalá ahora contra la U, que es una final para nosotros, quedarnos con los tres puntos”, parte señalando Díaz.

Al zaguero argentino se le recordó lo que fue la goleada que le propinó la Universidad de Chile en la primera rueda en el Estadio Nacional por 6-0 a los ‘Celestes’, en la que el jugador indica que hoy el presente es distinto y confía de que sacarán un buen resultado como local.

Díaz ya piensa en la U | Foto: Photosport

“Yo no sé si es una revancha, ahora estamos en otro contexto del torneo, nosotros ahora vamos a jugar de local y con nuestra gente, venimos con la flecha para arriba. nos estamos preparando por el partido, yo creo que nos va ir bien, porque venimos haciendo las cosas bien”, declara.

Díaz feliz por la vuelta a El Teniente

Concluyendo, Díaz mostró su gran felicidad de poder volver al Estadio El Teniente en esta recta final del torneo nacional, en la que destaca que el recinto quedó de muy buena forma y además, agregó la localía se hace sentir de muy buena forma por el incondicional aliento de sus hinchas.

“El Teniente está muy lindo, quedo buenisimo, que toda la gente pueda ir, la gente es pacífica y tranquila, ellos alientan todo el año”, cerró.