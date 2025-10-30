Se apagó el sueño continental de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana tras caer por la cuenta mínima ante Lanús (2-3 en el global) en la revancha de las semifinales.

En el estadio La Fortaleza de la Ciudad de Lanús, la U luchó y por momentos logró controlar el juego aunque los errores defensivos casi le cuestan una cuenta más abultada en el primer tiempo.

A los 13’ un feroz contragolpe de Marcelino Moreno terminó en gol, pero una posición adelantada tras revisión del VAR anuló la conquista y salvó a los azules. Después, a los 29’ Rodrigo Castillo tuvo una chance clara: con una genialidad llegó hasta el área pero su remate se fue desviado.

A la U le metieron la mano en Copa Sudamericana

Fue en el segundo lapso donde el partido tomó un giro más dramático. La U se atrevió a ir a más adelante y logró dominar las acciones hasta que a los 53’, un centro pasado le permitió a Felipe Salomoni romper el cero. Para lamento de los universitarios y tras revisión del VAR, una posición offside de Lucas Di Yorio ahogó la ilusión de la U.

Pero la gran polémica ocurriría a los 61’ cuando una jugada que se inició con una evidente mano de Toto Salvio que le permitió habilitar a Marcelino Moreno para que tras una gran jugada habilitara a Castillo quien se sacó de encima a Castellón mano a mano para anotar el gol del triunfo.

Con el marcador en contra vinieron los cambios: ingresaron Matías Sepúlveda y Leandro Fernández, pero fue insuficiente para que la U armara una idea o algún centro peligroso que lograra romper el cerco granate. No hubo más, fue el fin del sueño azul en la Copa Sudamericana.

Pese a la amargura de la eliminación Universidad de Chile logró cerrar su participación internacional embolsandose una suma de 6,5 millones de dólares. En lo futbolístico a los azules les quedará ir a buscar el Chile 2 en la Liga de Primera, para intentar una clasificación a la próxima Copa Libertadores.