O’Higgins de Rancagua sufrió una dura derrota dentro de la Liga de Primera, en donde el ‘Capo de Provincia’ cayó por 1-0 ante Universidad de Chile y cede terreno en lo que es su lucha por estar presente en la Copa Libertadores 2026.

Tras lo que fue este partido, el entrenador del conjunto celeste, Francisco Meneghini conversó con los medios de comunicación y dentro de esta, lanzó su descargo contra el arbitraje, en donde primero reveló su queja por una falta previa en el gol de la U.

“Exigía una falta a Juan Leiva, me había parecido, estaba justo al lado y me daba esa sensación, pero el cuatro árbitro dijo que la revisaron y no…”, parte señalando Meneghini.

Siguiendo en esta confrontación, ‘Paqui’ dejó un irónico mensaje al árbitro Franco Jiménez tras las amonestaciones a sus jugadores, en la que expulsó a Felipe Faúndez y amonestó a Matías Lugo y Moisés González, jugadores que se perderán el próximo duelo por acumulación de tarjetas amarillas.

El DT de O’Higgins cargó contra el árbitro | Foto: Photosport

“Estuvo muy preciso el árbitro también amonestando a los jugadores que teníamos con cuatro amarillas, le faltó (Omar) Carabalí nomás y ahí los amonestaba a todos, muy bien el árbitro en ese sentido”, declaró.

Meneghini y los detalles que fallaron ante la U

Finalmente, Meneghini apuntó a que al equipo le faltó precisión en la puntada final para cosechar un mejor resultado ante la Universidad de Chile, en donde explicó que el partido fue muy parejo, considerando incluso que su equipo fue algo más superior que la U, pero que la falta de precisión le costó caro a los locales.

“Nos faltó precisión, fue un primer tiempo abierto y parejo, con ocasiones para los dos equipos, diría que nosotros tuvimos más ocasiones que ellos, ellos fueron más precisos. En el segundo tiempo el partido fue más estructurado, ellos tomaron una postura de esperar y ahí nos costó generar. Era un partido que se iba a definir por detalles y así fue, de un gol de diferencia”, cerró.

