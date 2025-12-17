Universidad de Chile da sus primeros pasos pensando en lo que será la próxima temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder llegar de la mejor forma posible para lo que son los desafíos que se avecinan a nivel nacional e internacional.

Por esto, desde el ‘Romántico Viajero’ saben que para dichos desafíos, el plantel debe sumar nuevos refuerzos de cara al próximo año, algo en lo que ya se empieza a mover la dirigencia.

Uno de los nombres que ha vuelto a tomar fuerza para poder llegar a la Universidad de Chile para el 2026, es el de Eduardo Vargas, quien aparece como una importante opción para este mercado.

Sobre este tema, el volante y capitán de la U, Marcelo Díaz conversó con Radio ADN en las últimas horas y se refirió a lo que puede ser esta vuelta de ‘Turboman’, en la que se ofreció en ser el gran puente de conexión para gestar su retorno.

Díaz quiere a Vargas en la U | Foto: Photosport

“Sería hermoso, desde mi parte me encantaría, ojalá que se pueda dar. Si tengo que llamarlo, lo haré, porque creo que también se lo merece y la U se merece que él esté acá”, declaró.

Finalmente, Díaz también habló de lo que es el futuro de Charles Aránguiz, quien aún no renueva con la Universidad de Chile e indicó que el ‘Príncipe’ debe seguir sí o sí en el club, en la que no duda de que esto ocurra para el 2026.

“Tiene que seguir sí o sí, no puede ir a ninguna otra parte. Esperemos que firmen pronto. Sabemos que de parte de Charles están todas las ganas y del club también. Tal vez es lo mismo que conmigo, solo falta firmar el papel”, cerró.

En Síntesis