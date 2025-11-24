O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile protagonizaron un tremendo partidazo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ salieron como vencedores de este duelo tras vencer por 1-0 al ‘Capo de Provincia’ en el Estadio El Teniente.

Tras este duelo, el defensor del conjunto celeste, Moisés González conversó con los medios de comunicación en zona mixta y se refirió a lo que dejó este partido, el que los dejó bastante golpeados por lo que fue la poca efectividad de su equipo de cara a portería.

“No sé si nos faltó jerarquía, pero si nos faltaron detalles, jugar este tipo de partidos se basa en eso, quizás nos falta un poco de jerarquía, pero es así. Estoy triste y apenado, aspiramos a otra cosa”, partió señalando González.

En esa línea, al zaguero se le consultó sobre la peligrosidad que le generaron Matías Sepúlveda y Leandro Fernández a la defensa de O’Higgins, en la que confirmó que el ‘Tucu’ si los complicó, pero con Fernández fue rotundo en su opinión.

Fernández y el ninguneo que recibió por jugador de O’Higgins | Foto: Photosport

“El ‘Tucu’ es un jugador que nosotros teníamos visto, nos hizo un poco de peligro, creo que Fernández no agarró la pelota, así que ahí no comparto tu opinión, pero la respeto”, declaró.

Concluyendo, González reconoció que al equipo le costó poder neutrarlizar el peligro que generó Matías Sepúlveda, de quien señaló que fue un jugador que le generó muchos problemas, el que hizo ver mal a O’Higgins.

“Sepúlveda creo que nos hizo bastante daño, creo que estábamos saltando muy tarde y eso nos hizo ver mal”, cerró.

