En las últimas horas un emotivo momento se vivió en lo que fue la despedida de Walter Montillo, en donde el hincha de la Universidad de Chile despidió a la ‘Ardilla’ en un Estadio Nacional que estaba prácticamente lleno, viviendo momentos de pura emoción.

Dentro de este partido de despedida dijo presente el lateral nacional, Marcelo Morales, quien conversó con la prensa después de este duelo y habló de lo que ha sido su presente en el New York Red Bull en Estados Unidos.

“Fue un año complicado que partí con una lesión, después fui agarrando ritmo y empecé a sumar minutos, espero que el otro año sea mejor”, partió señalando Morales.

Agregando a esto, el ‘Shelo’ expresó sus grandes anhelos para lo que será la próxima temporada, en la que espera poder consolidarse en Estados Unidos y que aquello, le permita volver a la Selección Chilena.

Morales habla sobre su presente | Foto: Photosport

“Quiero sumar más minutos, tener regularidad y volver a la selección, si Dios quiere”, remarcó.

Morales no cierra las puertas a una vuelta a la U

Concluyendo, Morales fue consultado sobre una posible vuelta a la Universidad de Chile en un futuro, en la que no descartó aquello para nada y expresó su gran deseo de volver a vestir de azul más temprano que tarde.

“Nunca se descarta nada, eso lo ve mi representante, siempre me gustaría volver al club que estoy desde los ocho años, así que feliz”, cerró.

En Síntesis