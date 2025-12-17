El Estadio Nacional fue escenario de una tarde-noche cargada de emoción y simbolismo. Walter Montillo le puso punto final a su carrera futbolística vestido de azul, en una despedida que trascendió el resultado y se transformó en un acto de amor por el fútbol y por Universidad de Chile.

Pero si el cierre ya era especial, el momento adquirió una dimensión aún más íntima cuando su hijo Valentín —actual jugador de las inferiores del Fuenlabrada de España— compartió la cancha con su padre.

El hijo mayor de “La Ardilla” sorprendió a todos los presentes en el Coloso de Ñuñoa por su movilidad y habilidad con el balón e incluso muchos mostraron ganas con poder verlo vestir la camiseta de la U.

Valentín Montillo participó en la despedida de su padre Walter en el Estadio Nacional | FOTO: Instagram

“Esto no es un adiós, es un hasta pronto…”

Luego del emotivo evento, el volante de creación categoría 2008, que ha tenido pasos por Boadilla de España y Platense de Argentina, utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a la hincha del Romántico Viajero.

“No hay palabras que expresen lo acontecido hoy, cumplí el sueño de jugar con mi papá y con la camiseta azul”, partió diciendo.

Tras cartón, el nacido en Santiago selló con un mensaje claro: “una noche mágica hoy en el Nacional. Gracias a todos por hacer esto posible, esto no es un adiós, es un hasta pronto…“.

Los mensajes de los hinchas de la U a Valentín Montillo