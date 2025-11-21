O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile disputarán un importante partido dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos buscan sumar los tres puntos en lo que es su lucha por el cupo a Chile 2 y 3, el que permite ir decir presente en la Copa Libertadores 2026.

Previo a este duelo, el DT de O’Higgins de Rancagua, Francisco Meneghini conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a lo que será este importante partido se disputará en El Teniente de Rancagua.

“Es un partido contra un rival directo, peleamos por el mismo objetivo. No dependemos 100 por ciento de nosotros para el Chile 2, pero sí para el Chile 3. Es un desafío importante, el partido será difícil”, partió señalando Meneghini.

Agregando, el estratega es consciente de algo muy importante: “Estamos en la recta final donde la tabla sí importa. También los resultados de los otros equipos y también cómo podemos aprovechar la cosecha de puntos. Estamos conscientes de que el partido es muy importante”.

Analizando a su rival, ‘Paqui’ sabe que se enfrentarán a un equipo bastante complicado, en la que su gran objetivo para este duelo es poder mostrar su versión en cancha y hacer que los ‘Azules’ no puedan desplegar su buen fútbol, para así acercarse al triunfo.

Meneghini busca el triunfo ante la U | Foto: Photosport

“Ellos manejan bien los balones detenidos, con buenos pegadores y buenas jugadas que hemos visto que hacen. Nosotros podemos mejorar en ataque, atacar con más decisión e ímpetu y mantener la concentración defensiva que hemos mostrado a lo largo del torneo”.

“Son importantes los espacios en todo momento, no sólo cuando ellos estén atacando”, remarcó.

Finalmente, Meneghini sabe que todos los aspectos serán fundamentales dentro de este partido ante la U, en la que hace un llamado a O’Higgins de estar bien atentos a estos detalles, los que saben que deberán explotar al 100% para quedarse con el triunfo.

“Nosotros no somos un equipo focalizado en el contraataque, intentamos hacer lo contrario. Pero eso no quita que cuando ellos tengan la iniciativa de su juego, que van a tener sus momentos, nosotros somos un equipo que contraataca bien”.

“Contra Ñublense el gol fue un contraataque. Se puede dar en algún momento, pero no alcanza sólo con eso. Tenemos que hacer muchas más cosas para ganar el partido”, cerró.