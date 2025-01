Universidad de Chile está mentalizada en el partido ante Godoy Cruz que se jugará este sábado a las 18:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por el torneo de Verano.

Los Azules seguirían jugando en la Cuarta Región, ya que la Supercopa se jugaría frente a Colo Colo se jugaría el sábado 25 de enero en el estadio la Portada.

El defensor de los Azules, Franco Calderón se mostró muy motivado con arrancar el año con el tradicional partido: “Nos venimos preparando partido a partido para llegar de la mejor manera al clásico. No hay cosa más linda que jugar el clásico y una final como esta”.

En ese sentido pone el foco en la preparación para el encuentro que se jugaría el 25/1: “Nos vamos a preparar de la mejor manera para ese partido”.

Franco Calderón habló en la previa al encuentro ante Godoy Cruz y ya piensa en la Supercopa. (Foto: BOLAVIP)

¿Una revancha para Universidad de Chile ante Colo Colo?

Los Azules hicieron un tremendo torneo, pero terminaron segundos con 65 puntos, mientras que los Albos se consagraron campeones con 67 unidades. Universidad de Chile si bien no pudo ganar el Campeonato Nacional, alzó la Copa Chile.

Franco Calderón no ve como una revancha el partido por la Supercopa y explica los motivos: “No, revancha, no. Creo que el año pasado hicimos un muy buen torneo en Copa como en el torneo. Revancha no, porque es partido único. Vamos a trabajar para hacerlo de la mejor manera y ganar ese partido”.