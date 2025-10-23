Universidad de Chile tuvo su primer enfrentamiento en esta llave de semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina, en la que en el partido de ida, el equipo de Gustavo Álvarez igualó a dos tantos en el Estadio Nacional.

Finalizado el encuentro, el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino conversó con la prensa y se refirió a lo que fue su reencuentro con Lucas Assadi, a quien lo dirigió en su estancia dentro de la U y tuvo gratas palabras para el 10 azul.

“Dos años en la evolución de un futbolista es mucho tiempo, más de la juventud de Lucas, pero siempre se notó un jugador con un talento innato y una capacidad enorme de crecer”, declaró Pellegrino.

Finalmente, Pellegrino mostró toda su felicidad por lo que ha sido el crecimiento que ha mostrado Lucas Assadi en esta temporada, de quien no duda que se seguirá consolidando y será uno de los mejores jugadores de Chile.

Assadi recibe el elogio de Pellegrino | Foto: Photosport

“Me pone muy contento que él esté en este nivel, es un chico que ha trabajado mucho, su mejoría va en ascenso, para mí va ser uno de los mejores jugadores chilenos, no tengo ninguna duda”, cerró.

Lanús y la U dejan todo para la vuelta

El duelo entre Lanús y Universidad de Chile se disputará el próximo jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.