Universidad de Chile sufrió un mazazo importante dentro de la Liga de Primera, en la que el ‘Romántico Viajero’ cayó por 1-0 ante la Universidad Católica, mostrando una preocupante versión pensando en lo que será su crucial desafío ante Lanús por Copa Sudamericana.

Después de lo que fue este duelo, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux ocupó su espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports para comentar lo que fue el desempeño azul en este clásico, en donde indicó que la U mostró una alarmante versión.

“No pareció ser un equipo de Álvarez, a mí me dicen ‘muéstrame a la U de Álvarez’ y quizás este sería el que menos le mostraría a la gente, primero un circulación de pelota bastante insulsa, fueron pocos los momentos donde el equipo pudo desordenar el bloque defensivo de la Católica”, partió indicando Fouillioux.

Siguiendo en ese punto, el comunicador tildó al ‘Romántico Viajero’ como un equipo poco vivo en lo que fue el contexto de este Clásico Universitario, en la que en momentos importantes de este duelo, nunca estuvo con su ímpetu competitivo a tope.

En la U reciben un duro golpe antes de enfrentar a Lanús | Foto: Photosport

“Fue un equipo poco vivo para entender los momentos de los partidos, de hecho el gol viene después de un tiempo de hidratación, lo que viene en el final, cuando ya hace el gol Católica, paraban y paraban el juego y la U caía en el juego y entraba en la refriega”, declaró.

Concluyendo, Fouillioux declaró que finalmente la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez nunca se vio dentro del Claro Arena, en la que se vio que en los jugadores azules todo su foco parecía estar más en la Copa Sudamericana que en el clásico con la UC.

“El equipo definitivamente no estaba, no estuvo en el comienzo, estuvo a ratos diría más bien. Los partidos de la U sin Aránguiz son de otro tipo”, finalizó.