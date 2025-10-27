Universidad de Chile recibió un duro mazazo dentro de la Liga de Primera, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez cayeron por 1-0 ante la Univerisdad Católica en un infartante Clásico Universitario, resultado que aleja a los ‘Azules’ en la lucha por el Chile 2.

Después de este duelo, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a la situación que queda en el plantel tras esta caída pensando en el duelo ante Lanús, en la que fue muy claro.

“Se da vuelta, se da vuelta la página rápido, me tocó este tipo de situaciones de estar a nivel internacional compitiendo a gran nivel, del partido cacho que dije una vez”, parte señalando Herrera.

En esa línea, el ‘Samurai’ mantiene su punto de vista en que este partido ante la Univerisidad Católica no se debió haber disputado debido a lo que es la instancia en la que se encuentra la U hoy en día, una semifinal de Copa Sudamericana.

Herrera confía en que la U se repondrá rápidamente | Foto: Photosport

“Son situaciones que profesor (Álvarez) tiene que ver, hoy es un partido importante e insisto, este partido no se debió haber jugado, por solidaridad con un equipo que está compitiendo a nivel internacional. Consecuencia, se lesionaron jugadores demasiado importantes, en fin”, remarcó.

Finalmente, Herrera no duda en que el equipo se podrá reponer de lo que fue esta caída y pondrá todo el foco en lo que será su partido de vuelta ante Lanís por la Sudamericana, en la que la apunta como la gran revencha de lo que fue esta derrota.

“Ya se jugó, el partido está, Católica lo ganó bien, sacó provecho de esto de que la U no pusiera un equipo estelar. Esto es fútbol y sigue y viene un partido tremendamente importante en la vuelta de semifinal de un torneo internacional y ese es el foco absoluto de todo el plantel“, cerró.