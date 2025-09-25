Al cabo de los primeros 45 minutos, Universidad de Chile está derrotando a Alianza Lima por la cuenta mínima tras excelente anotación de Lucas Assadi a los 5 minutos, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras recibir por izquierda y ganar la marca, el canterano azul entró al área y definió en solitario con un ajustado remate ante la salida del portero Guillermo Viscarra.

La actuación de Lucas Assadi volvió a desatar la locura en redes sociales. Y es que el atacante universitario sigue demostrando que está atravesando un espectacular momento en la competición internacional: ante Alianza Lima, el ’10’ azul llegó a los 5 goles en la copa.

Lucas Assadi abrió la cuenta para la U en el primer tiempo (Photosport).

Dicha actuación provocó un sinfín de comentarios de elogios en el tablón virtual de los hinchas del Romántico Viajero, quienes aplaudieron el tremendo desempeño de la gran figura azul.

“Toda de Assadi y Altamirano”, “Qué bien por Assadi”, “Gracias por tanto y perdón por tan poco Assadi”, “Qué golazo de Assadi por Dios”, “Si tuviéramos un delantero al nivel de Assadi otro sería el cuento”, “Dios perdona, Assadi no”, fueron algunos de los comentarios de la fanaticada del Romántico Viajero.

Con el gol ante el conjunto peruano en Coquimbo, el ‘Turco’ llegó a las 10 conquistas en la temporada 2025: 4 en la Liga de Primera, 1 en la Supercopa y 5 en la Copa Sudamericana.

