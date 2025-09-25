Esta noche, Universidad de Chile saldrá a buscar las semifinales de la Copa Sudamericana cuando reciba en Coquimbo a Alianza Lima.

Para este compromiso, Gustavo Álvarez ya tiene confirmada su oncena, confirmándose así lo que se dijo desde este lunes sobre Sebastián Rodríguez, quien hará su ingreso por Marcelo Díaz respecto del once que enfrentó al cuadro “Íntimo” en Perú.

Dicho esto, Universidad de Chile formará con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda en el mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Assadi en delantera.

A qué hora se enfrentan Universidad de Chile vs. Alianza Lima

El partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará a partir de las 21:30 horas de este jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La U recibe a Alianza Lima en Coquimbo con la esperanza de lograr el pase a semifinales de Copa Sudamericana (Foto: Photosport)

Cabe recordar que, en la ida, ambos elencos igualaron sin goles en “Matute” en un partido que no estuvo exento de polémicas.