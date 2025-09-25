En el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Universidad de Chile y Alianza Lima están protagonizando el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Durante la primera mitad, el elenco dirigido por Gustavo Álvarez mostró su mejor versión, adueñándose del balón y controlando el ritmo del juego.

Lucas Assadi no para de darle alegrías a la U

El inicio del encuentro tuvo un ya habitual protagonista: Lucas Assadi, quien abrió el marcador al minuto 4 con un gol que levantó a toda la hinchada azul que está siguiendo el partido por televisión.

El joven volante ofensivo aprovechó un gran pase de Matías “Tucu” Sepúlveda y una rápida transición, se metió en el área con decisión y definió con calidad para poner el 1-0 parcial.

Lucas Assadi celebrando el primer tanto del partido | FOTO: Andres Pina/Photosport

Su tanto no solo significó el desahogo de la U, sino también la confirmación del gran presente que atraviesa: se transformó en el segundo goleador histórico de los azules en el certamen continental

El gol de Lucas Assadi versus Alianza Lima: