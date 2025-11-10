Universidad de Chile sumó importantes tres puntos dentro del torneo nacional tras lo que fue su sufrida victoria por 4-3 ante Deportes Limache, la que le permite a los ‘Azules’ seguir firmes en la lucha por un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Tras el partido, el DT azul Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre el rendimiento de Maximiliano Guerrero, quien ingresó en el segundo tiempo, siendo un hombre clave para la remontada azul.

“Lo vi muy bien, entró con una determinación, una potencia y desequilibrio que para mí fue excelente”, parte señalando Álvarez.

El DT azul aplaudió el ingreso del ‘Maxi’ a este partido, en la que no tiene dudas de considerar que su aporte al equipo fue determinante para poder lograr el triunfo para la Universidad de Chile, aportando con su desequilibrio, el que lo acercó a su gran versión.

Álvarez elogia a Guerrero | Foto: Photosport

“Fue determinante en el partido y me alegro mucho por él, porque no es solo el resultado,sino que él recupere o se acerque a su mejor versión que tanto le dio al equipo y al club”, remarca.

Concluyendo, Álvarez mostró su felicidad de poder ver este gran rendimiento en Maximiliano Guerrero, el que espera que siga en dicho camino y pueda retomar su nivel que lo hizo brillar en el 2024.

“Muy contento por Maxi porque pudo desarrollar de muy buena forma su real capacidad”, cerró.

En Síntesis…

Universidad de Chile logró un triunfo de 4-3 ante Deportes Limache y sigue en la lucha por la Copa Libertadores.

El DT Gustavo Álvarez fue consultado por el rendimiento de Maximiliano Guerrero tras el partido.

Álvarez destacó que el ingreso de Maximiliano Guerrero en el segundo tiempo fue “determinante” para la remontada.