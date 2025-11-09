Universidad de Chile volvió a celebrar en la Liga de Primera 2025, pues este domingo 9 de noviembre venció por 4-3 a Deportes Limache en una guerra de goles en el Estadio Santa Laura.

Los azules recibieron a los tomateros con la ilusión de mantenerse cerca de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, tarea que pudieron sacar adelante, pero no exento de problemas.

Esto porque la visita se puso en ventaja a los 11 minutos con gol de Bastián Silva. Para peor, a los 15′ Facundo Pons puso el 2-0 para los de la Quinta Región.

La remontada de la U comenzó a los 39′ con un penal de Charles Aránguiz y continuó en el segundo tiempo con Leandro Fernández (46′) y Javier Altamirano (56′).

La U consiguió su segundo triunfo al hilo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Pero Pons repitió para Limache en los 65′. Aunque no sería el único que anotaría un doblete esta jornada, ya que dos minutos más tarde Lea Fernández convirtió el gol del triunfo para el Romántico Viajero.

Con este resultado, el elenco estudiantil sigue en la cuarta posición con 48 puntos, a solo dos unidades del Chile 3 que entrará a Copa Libertadores, puesto que por ahora ocupa O’Higgins.

Por su parte, Deportes Limache está en la antepenúltima posición del torneo con 22 puntos, una unidad por arriba de la zona de descenso, cuando quedan solo tres fechas para el término del campeonato.

En la próxima fecha la U visitará al Capo de Provincia en una verdadera final. Lo mismo vivirá el conjunto limachino frente a Unión Española.

En síntesis