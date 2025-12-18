Universidad de Chile tiene un artista entre sus filas. Luego de reconocer su pasión por los ritmos urbanos, el personaje en cuestión se lanzó con una improvisación de reggaetón: ese es el caso de Maximiliano Guerrero.

En un adelanto de un nuevo capítulo del programa Tercer Tiempo, quedó exhibido el talento del delantero de 25 años. Sin vergüenza alguna, sorprendió con un freestyle que fue escuchado atentamente por sus colegas.

Además de Patricio Rubio (que anima el espacio) y Marcelo Morales, tanto Jeison Fuentealba como Renato Cordero le prestaron atención. Y cómo no: comparten camarín en Universidad de Chile.

Un espacio de distensión que fue aprovechado por el oriundo de La Serena, que en las últimas semanas reveló que tiene una canción guardada. Eso sí, aún no ha visto la luz.

Cabe consignar que Maximiliano Guerrero y los demás jugadores azules mencionados se encuentran de vacaciones. Tendrán que volver a los trabajos, con las pilas recargadas, el lunes 5 de enero.

VIDEO: La improvisación de la figura de Universidad de Chile