Universidad de Chile logró un triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por 4-3 ante Deportes Limache en el Estadio Santa Laura y sigue soñando con decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores 2026.

En este partido, sin duda que la gran figura fue el delantero Leandro Fernández, quien volvió a brillar con la camiseta azul y con su doblete, fue importante para la victoria de la U en el torneo nacional.

Después de este duelo, el atacante azul conversó con TNT Sports y abordó lo que serán las próximas tres finales que le quedan en el fútbol chileno, en la que avisa que pelearán con todo hasta el final para poder conseguir el gran objetivo que tienen como equipo: el Chile 2.

“Seguir vivos en lo que es la lucha por el Chile 2, vamos a pelear con nuestras armas hasta el final, será difícil porque los rivales también juegan, pero hay que estar tranquilos”, declara.

Fernández fue figura en el triunfo azul | Foto: Photosport

Fernández y su queja por el fútbol chileno

Finalizando, Fernández hizo una importante queja sobre lo que es el fútbol chileno, en la que mostró todo su descontento por las constantes pausas dentro de la competición, las que espera que puedan desaparecer en el próximo año para mantener un ritmo competitivo.

“Ahora a descansar, que se viene el parate, estos parates están muy mal, muy mal organizado el torneo, es así, hay que adaptarse, el año que viene ojalá que el torneo sea un poco más fluido”, cerró.

En Síntesis…

Universidad de Chile derrotó a Deportes Limache por 4-3 en el Estadio Santa Laura por la Liga de Primera.

El delantero Leandro Fernández fue la figura de la U, anotando un doblete en la victoria.

Fernández conversó con TNT Sports y criticó la “mala organización” del torneo por sus constantes parates.