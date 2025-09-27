Universidad de Chile ya dejó atrás la victoria ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y ahora se mete de lleno en la Liga de Primera, donde los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen que enfrentar a Deportes La Serena.

Para el compromiso frente a los papayeros, el DT de Universidad de Chile dosificará y presentará un equipo alternativo, pensando en el desgaste que han tenido los titulares y lo lejos que está de la punta del torneo.

Toselli atajará en la U. | Foto: Photosport

Una de las grandes sorpresas viene en el arco, donde será Cristopher Toselli el encargado de custodiar el pórtico azul. En el frente de ataque también hay novedades, ya que Leandro Fernández asoma como titular.

Cabe recordar que Universidad de Chile marcha en el sexto lugar de la Liga de Primera con 38 puntos y dos partidos pendientes, por lo que los tres puntos son importantes para acercarse a Coquimbo Unido y no perder de vista el Chile 2 a Copa Libertadores de América.

El compromiso entre azules y papayeros arrancará este domingo 28 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio La Portada de la cuarta región, donde la U buscará seguir con los abrazos tras la clasificación en Coquimbo.

¡LA FORMACIÓN AZUL!

Cristopher Toselli en el arco; David Retamal, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia en defensa; Nicolás Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni y Marcelo Díaz en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández en el frente de ataque.