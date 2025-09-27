Universidad de Chile sigue celebrando la clasificación a las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 tras haber derrotado a Alianza Lima por 2-1 y lograr meterse a la instancia de los 4 mejores.

Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez tendrá que enfrentar a Lanús de Argentina por un cupo en la gran final del torneo continental, la cual cambió de sede y ahora se disputará en Asunción, Paraguay.

El ente rector del fútbol sudamericano hizo oficial la programación de las semifinales de la Copa Sudamericana y la U deberá recibir a Lanús el 23 de octubre en el Estadio Nacional, para luego definir todo el 30 del mismo mes en Buenos Aires.

La U ya está en semis de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

La programación, eso sí, le trae un gran problema a Universidad de Chile: el Clásico Universitario ante la UC está programado en el Claro Arena para el domingo 26 de octubre donde los azules bien podrían estar jugándose el campeonato.

Si se mantiene la programación para el 26 de octubre, se habrá cumplido las 48 horas desde que terminó el partido de ida con Lanús y se tendría que jugar temprano ese domingo para que la U tenga 72 horas de descanso para el compromiso de vuelta.

Ahora, habrá que ver si Universidad de Chile de igual manera pide la suspensión del encuentro, pero, si todo está en regla, dependerá de la buena disposición de Universidad Católica para mover el encuentro.

Las semifinales de Copa Sudamericana

El 23 de octubre a las 7 de la tarde la U recibirá a Lanús en el Estadio Nacional, mientras que el compromiso de vuelta se disputará una semana más tarde, el 30, a la misma hora en la capital de Argentina.