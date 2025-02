Universidad de Chile disputó en esta jornada su segundo compromiso dentro de la fase grupal en la Copa Chile, en la que los ‘Azules’ recibieron un tremendo baldazo de agua fría en el Estadio Nacional tras caer por la cuenta mínima ante Magallanes.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador argentino del ‘Romántico Viajero’, Gustavo Álvarez analizó lo que fue la primera derrota oficial de su equipo en este 2025, en la que hizo una importante autocrítica por el resultado de sus dirigidos.

“Me parece que si yo digo que hicimos todo para ganar, no es así, porque nos falto el gol. Me parece que el equipo controló el juego, dominó, generó innumerables situaciones de gol de principio a fin, yo creo que en el primer tiempo pateamos más de 10 veces al arco y habremos generado 6-7 situaciones de gol”

“Son de esos partidos donde el rival llega poco, es efectivo y nos quedamos con las manos vacías por no terminar las jugadas en gol, nada más que eso”, comenzó declarando Álvarez.

La U cayó ante Magallanes | Foto: Photosport

Comparando a lo que fue el primer partido con Recoleta, el DT argentino hizo el hincapié a mejorar considerablemente la precisión de cara a portería “hay que ver la estadística precisa, el miércoles hicimos tres goles de pelota parada, hoy no pudimos por ninguna forma pudimos llegar al gol”.

Ya pensando en el próximo partido ante Santiago Morning, el estratega azul dejó en claro en que el equipo va a tener que sacudirse con todo para afinar su puntería.

“Siempre hay cosas que corregir, si vamos hablar de cosas puntuales hoy hay que ver la contundencia”, replica.

Álvarez no cierra el mercado azul

Finalmente, Álvarez fue consultado sobre si el mercado azul se daría por cerrado ante la inminente llegada de Lucas Di Yorio a la Universidad de Chile, en la que no confirmó aquello, dejando la puerta abierta para una posible salida o llegada en este 2025.

“Nosotros mientras que la ventana de mercado esté abierta, en el fútbol pueden entrar y salir jugadores, entonces estamos atento a eso y cuando termine la ventana, ahí veremos el plantel definitivo”, concluyó.