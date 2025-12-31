Universidad de Chile cerró su temporada 2025 y los análisis no demoran en llegar. El conjunto azul tuvo diversos vaivenes a lo largo del año, lo que fue un fiel reflejo del desempeño de sus refuerzos.

Uno de ellos, tan solo duró seis meses en la institución y debió salir por su decepcionante nivel. Por el momento, se encuentra fuera del país: ese es el caso de Gonzalo Montes.

Si bien arribó por petición de Gustavo Álvarez, su rendimiento estuvo lejos de lo esperado y fue cedido a mitad de campaña. Lo curioso no fue el destino, sino que la prolongación del préstamo… 18 meses.

Volvió a su tierra natal, Uruguay, para firmar por Montevideo City Torque e intentar elevar su juego. Y lo ha logrado, pero su imagen en Universidad de Chile quedó devastada.

Un punto a considerar: el jugador en cuestión debe volver al cuadro estudiantil a fines de 2026 e, incluso, puede hacerlo antes. ¿La razón? Existe una cláusula de repesca para forzar su retorno mediados de temporada.

Gonzalo Montes fue duramente criticado durante su paso por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Gonzalo Montes, la decepción de Universidad de Chile

En su paso por los azules, el mediocampista charrúa disputó una totalidad de 21 compromisos. En dichos encuentros, tan solo logró anotar en una oportunidad y entregar una asistencia.

Por contraparte, desde su llegada a Montevideo City Torque comenzó a romperla: acumula 34 partidos en el cuerpo, no ha logrado anotar, pero ya tiene seis asistencias en sus registros. ¿Un segundo aire en su carrera?

En resumen:

Tras un primer semestre para el olvido, la dirigencia azul tomó una decisión drástica para liberar un cupo de extranjero y reducir costos, pactando una salida poco convencional hacia el Montevideo City Torque: