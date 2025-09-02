Universidad de Chile dejó escapar una gran oportunidad para acercarse a Coquimbo Unido el domingo pasado, donde los azules cayeron en el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo por la cuenta mínima.

Ahora, Gustavo Álvarez y sus dirigidos se encuentran a 15 puntos del cuadro pirata, aunque tienen un partido pendiente. Así y todo, no se ve un convencimiento real de que la U pueda tener una remontada épica para coronarse como campeón a fin de año.

“Es más que nada la irregularidad de su juego en lo colectivo. Hay momentos en el mismo partido en que lo hace muy bien y otros en que le caen muy fácil”, analizó tras la caída en el Superclásico Mariano Puyol en conversación con El Mercurio.

La U viene de caer en el Superclásico. | Foto: Photosport

El ex jugador de Universidad de Chile cree que la U está presa de su propia irregularidad: “Esa irregularidad ha pasado la cuenta, no puede sostener el nivel todo el partido. Me llama mucho la atención esto”.

“En el último tercio del campeonato es cuando se define todo y se muestra la capacidad de un equipo. La U baja mucho en ese tramo, quizá porque no le ponen toda la atención y concentración que requiere”, complementó.

Lo cierto es que, hoy por hoy, la U ve muy lejana la opción de ser campeón de la Liga de Primera y seguramente concentrará sus municiones en la Supercopa y en la Copa Sudamericana si la CONMEBOL así lo decide.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Universidad de Chile volverá a un campo de juego el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, día en donde deberá enfrentar a Colo Colo en la postergada Supercopa del fútbol chileno.