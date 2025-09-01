Universidad de Chile no se pudo hacer fuerte en su visita al Estadio Monumental y terminó cayendo por la cuenta mínima ante Colo Colo en el Superclásico, hipotecando en gran parte sus chances al título del Campeonato Nacional 2025.

Una vez finalizado el compromiso, fue el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien agarró el micrófono y alegó en contra del árbitro Cristián Garay por la no expulsión de Javier Correa y otras situaciones.

Los alegatos del mandamás de la concesionaria azul no cayeron para nada bien en Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura quien fustigó sus dichos y apuntó al verdadero culpable de la caída azul en Macul.

Calderón vio la roja por patada a Vicente Pizarro. | Foto: Photosport

“Culpar al árbitro… hay que culpar a Calderón por esa entrada y si hay una responsabilidad en el codazo de Correa es del VAR, el árbitro no tenía cómo ver esa situación. Acertó en la expulsión y en situaciones de juego trató de manejar el partido”, dijo.

En esa línea, Caamaño complementa diciendo que “No es culpa e Garay que se pierda el gol Hormazábal abajo del arco, que Salomoni no definiera bien… hay que buscar otras razones para explica este resultado en favor de Colo Colo”.

Lo concreto es que la expulsión de Franco Calderón al minuto 30 condicionó el partido para los azules, quienes estaban haciendo una buena presentación, pero después no pudieron aguantar el partido con un hombre menos.

La U espera fallo de la CONMEBOL

Universidad de Chile está a la espera del fallo de la CONMEBOL respecto a lo que suceda en la Copa Sudamericana: los azules pretenden avanzar a los cuartos de final para medirse con Alianza Lima.