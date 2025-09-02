La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile ha sido un verdadero dolor de cabeza para la ANFP, toda vez que recién en septiembre se va a disputar el compromiso que dirima al campeón de dicho trofeo.

Eso, si es que finalmente se lleva a cabo: el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, conversó con Radio ADN y puso en duda la realización del compromiso pactado para el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

¿Peligra la Supercopa? | Foto: Photosport

“Tanto el Gobierno, con la autoridad que lo representa, como la ANFP, no han dado garantías para que partidos de alto riesgo se puedan realizar en condiciones seguras. Tener un partido como este, que es una final, entre dos equipos rivales, es algo complejo, sobre todo en el contexto actual”, dijo.

En esa línea, argumenta diciendo que “Lo que ocurrió en Argentina, sin duda, encrespó los ánimos entre ambas barras. Uno veía el fin de semana cómo los barristas de Colo Colo se burlaban de lo sucedido. No tengo muy claro por qué el delegado presidencial y la ANFP entregan garantías de seguridad en el entorno del estadio”.

En el cierre, Iglesias amenaza con reducir el aforo: “El Santa Laura está con obras importantes, cuya fecha de entrega es dos días antes del encuentro. Si no están listas, el aforo se reducirá de 10.000 a 5.000 personas. No entiendo cómo eso puede ocurrir, si hoy las entradas ya están a la venta y el riesgo es el mismo con 10.000 o 5.000 hinchas”, remató.

Insólita venta de entradas

La venta de entradas a público general estará dirigida a personas sobre los 55 años de edad, mientras que también podrán adquirir entradas funcionarios del club y jugadores que estén inscritos en la ANFP.