Universidad de Chile sumó valiosos tres puntos en su importante duelo dentro de la Liga de Primera ante O’Higgins de Rancagua, en el que con el solitario tanto de Maximiliano Guerrero, los ‘Azules’ sumaron tres puntos claves en su lucha por el Chile 2.

Tras este duelo, el entrenador Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación, en la que fue consultado sobre lo que es la situación del volante uruguayo, Sebastián Rodríguez, quien no ha sido considerado en los últimos duelos y el DT explicó su razón.

“Sebastián Rodríguez se entrena muy bien, es muy buen profesional, nosotros en esa posición tenemos cinco jugadores, uno mide rendimiento permanentemente”, partió señalando Álvarez.

En la línea de sus explicaciones, el DT indicó que Rodríguez es un jugador que posee buenas condiciones, pero que en su puesto hoy en día hay otros elementos que están mejor que él o que le pueden dar otras variantes dentro de su esquema para enfrentar a sus rivales.

Rodríguez jugó su último partido ante la UC | Foto: Photosport

“A veces hay jugadores que están bien, pero hay otros que están mejor o tienen una característica que yo creo que necesito para tal partido”, declara.

Concluyendo, Álvarez hinca el diente en lo que es la escasa cifra de suplentes que se lleva en el fútbol chileno, la que está lo lleva a cometer injusticias deportivas, de dejar fuera del banco a jugadores como Sebastián Rodríguez y otros más que en estos últimos partidos no han podido aparecer como opción.

“En un banco de suplente solamente con siete jugadores, uno normalmente comete injusticias deportivas, es, fue y será así”, cerró.

En Síntesis…