El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido sufrió una nueva modificación. Luego de haber sido aplazado en 24 horas, el enfrentamiento fue nuevamente reprogramado por la ANFP.

Así lo confirmó la propia organización de la Liga de Primera 2025 a través de su sitio web, entregando el detalle de cuándo y dónde se disputará. Ya no será en el recinto inicial.

Si tras su primer cambio el encuentro debía jugarse el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas, ahora será a las 18:00 horas. Se adelantó y no solo ello: también se trasladó la localía azul.

El duelo ya no será desarrollado en el Estadio Nacional, sino que en el Estadio Santa Laura. La fiesta que se estimó ante 45 mil personas quedará en el olvido: no habrá despedida de fin de año.

De esta manera, Universidad de Chile tendrá que ajustar su proceso de canje y venta de entradas. Evidentemente, el aforo será menor en el reducto deportivo de Plaza Chacabuco.

El duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido fue reprogramado por segunda vez. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido: segunda reprogramación

Cabe destacar que en un principio, el enfrentamiento se realizaría el lunes 1 de diciembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. No obstante, ello fue modificado por la ANFP.

Finalmente y para no enredarse: se jugará el martes 2 de diciembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura. Será válido por la fecha 29 del certamen local de la categoría de honor.

