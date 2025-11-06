El mediocampista Sebastián Rodríguez fue uno de los grandes movimientos de Universidad de Chile en el mercado de invierno. El uruguayo, proveniente de Montevideo City Torque, llegó con el cartel de figura y la expectativa de transformarse en el nuevo cerebro del mediocampo azul.

Sin embargo, con el paso de las semanas, su presencia ha sido más bien testimonial: apenas suma minutos y no ha logrado consolidarse en la oncena de Gustavo Álvarez.

El técnico argentino ha mantenido su esquema y confianza en los mismos nombres que sostuvieron el buen primer semestre, relegando al charrúa a un papel secundario. Incluso en momentos donde la U ha tenido bajas en el mediocampo, Álvarez ha optado por otras alternativas antes que Rodríguez.

Sebastián Rodríguez no fue citado para el duelo ante Everton | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Coke Hevia analizó la situación del Bigote Rodríguez y lanzó su tesis

Ante este escenario, el periodista Jorge Coke Hevia entregó una particular teoría en Pauta de Juego de Radio Pauta sobre la poca consideración que ha tenido el tecnico azul con el volante de 33 años.

“Yo no tengo información, pero yo me doy cuenta que refuerzo de la secretaría técnica, le hace pagar noviciado Gustavo Álvarez. Sebastián Rodríguez es completamente de la secretaría. Si tú no vas a trabajar de la mano…”, manifestó el comunicador.

“Yo creo que el Bigote es un jugador que llegó tarde”, concluyó el conductor del espacio radial.

