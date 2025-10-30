Universidad de Chile tiene todo listo y dispuesto para enfrentar a Lanús por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto laico cuenta las horas para intentar avanzar a la definición del certamen continental.

Un compromiso que será seguido por todos los que llevan la sangre azul, tal como es el caso de Cristián Castañeda. El mítico lateral derecho y campeón con el club analizó el duelo en conversación con BOLAVIP Chile.

En dicha charla, Scooby le pidió una noche de gloria a Javier Altamirano. Para el mundialista en Francia 1998, el volante será clave ante los granates: se encomendó al zurdo.

“Se le puede hacer daño a Lanús. Depende de cómo esté la U, de cómo fluye a nivel personal y de que aparezcan los que tienen que aparecer. Si Javier Altamirano hace un buen partido, puede ser trascendental“, lanzó.

En dicha línea, agregó: “Viene jugando bien y creo que ahí puede marcar diferencia. Si bien es cierto que va a ser complicado, más en Argentina estando de visita, hay que estar atentos y confiados nomás”.

Finalmente, consultado sobre la hostilidad local, expresó: “Dentro de la cancha no ocurren grandes cosas. Los jugadores tienen que estar tranquilos, las posibilidades siempre están. De que es difícil, es difícil. ¿Cuándo no ha sido así?“.

Scooby Castañeda le tiene fe a Javier Altamirano en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

La revancha entre azules y granates, válida por semifinales de vuelta de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 30 de octubre. Está pactada para las 19:00 horas de Chile en el Estadio Néstor Díaz Pérez.