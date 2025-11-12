La Selección Chilena prepara su partido amistoso contra Rusia por la doble fecha FIFA. En dicho encuentro, habrá una figura con el afán de convertir su primer gol en representación del país. ¿Su nombre? Javier Altamirano.

El crack de Universidad de Chile no ocultó su felicidad al ser considerado por Nicolás Córdova para los dos duelos que La Roja afrontará en Sochi. Así lo exhibió en atención al departamento de prensa del combinado nacional.

Al analizar su citación y su notable 2025, le agradeció a sus colegas. Tras sufrir una larga pesadilla, goza de los frutos del esfuerzo en la actualidad: asoma como una pieza determinante en su club y en la selección.

“Se me está dando la oportunidad de jugar y, de la manera en la que estoy, intentando dar lo mejor y con el presente que tengo, es base de la confianza que tengo en la U y acá“, lanzó.

Sobre dicha línea, agregó: “Eso es gracias a mis compañeros y mi cuerpo técnico. Disfruto jugar en la selección. Siempre quiero ayudar al equipo y se está dando de buena manera, es lo que me pone más contento”.

Javier Altamirano fue nominado para los duelos de la Selección Chilena contra Rusia y Perú. (Imagen: Photosport)

¿Celebración especial en la Selección Chilena?

Finalmente, consultado sobre si realizará algún festejo en particular, el fanático del animé contó la firme: no lo prepara. Eso sí, dejó en claro que de anotar, puede sorprender.

“Eso sale en el momento, si convierto en estos partidos. Lo importante es el trabajo día a día y sumar en lo colectivo“, concluyó el mediocampista de la Selección Chilena.

